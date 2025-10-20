 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Захарова прокомментировала слова Каллас о поездке Путина в Будапешт

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Георгий Чернышов / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о будущей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. 

По мнению Захаровой, высказывание Каллас — «очередные неумные слова». «Человек обладает полномочиями творить внешнюю политику целого Европейского союза и говорить от имени и по поручению европейских западноевропейских стран, стран — членов Европейского союза. Хочется задать вопрос. Кто-то ей поручал это говорить?» —  заявила «Известиям» Захарова.

Кремль объяснил выбор Будапешта для встречи с Трампом
Политика
Будапешт

20 октября Каллас раскритиковала вероятный визит Путина в Венгрию, отметив, что в отношении него Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. «Что касается Будапешта, то нет, неприятно... видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», — сказала Каллас. Кремль называл ордер ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

На встрече в Будапеште Путин и Трамп планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта. Согласно информации Кремля, инициатива проведения саммита именно в венгерской столице исходила от американской стороны. Конкретная дата переговоров пока не назначена, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча может пройти в ближайшие две недели или немного позднее.

Ксения Потрошилина
Евросоюз Кая Каллас Мария Захарова Будапешт Дональд Трамп Владимир Путин
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
