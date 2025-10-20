Захарова прокомментировала слова Каллас о поездке Путина в Будапешт

Мария Захарова (Фото: Георгий Чернышов / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о будущей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

По мнению Захаровой, высказывание Каллас — «очередные неумные слова». «Человек обладает полномочиями творить внешнюю политику целого Европейского союза и говорить от имени и по поручению европейских западноевропейских стран, стран — членов Европейского союза. Хочется задать вопрос. Кто-то ей поручал это говорить?» — заявила «Известиям» Захарова.

20 октября Каллас раскритиковала вероятный визит Путина в Венгрию, отметив, что в отношении него Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. «Что касается Будапешта, то нет, неприятно... видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», — сказала Каллас. Кремль называл ордер ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

На встрече в Будапеште Путин и Трамп планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта. Согласно информации Кремля, инициатива проведения саммита именно в венгерской столице исходила от американской стороны. Конкретная дата переговоров пока не назначена, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча может пройти в ближайшие две недели или немного позднее.