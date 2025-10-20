 Перейти к основному контенту
СК опроверг данные о подписках о неразглашении при поиске Усольцевых

СК: с участников поисков Усольцевых не брали подписки о неразглашении
Фото: Алексей Исиченко для РБК
Фото: Алексей Исиченко для РБК

Следственный комитет опроверг информацию о том, что с участников поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых брали подписку о неразглашении информации. Об этом в пресс-службе Главного следственного управления ведомства по Красноярскому краю и Хакасии рассказали ТАСС.

Ранее о том, что участников поисков обязывали подписывать бумаги о неразглашении, сообщили несколько СМИ со ссылкой на анонимного волонтера.

«Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались», — заявили в Следственном комитете.

Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК
Фото: Алексей Исиченко / РБК

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной 28 сентября отправились в поход в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края и вскоре перестали выходить на связь. Через два дня следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения. 9 октября спасатели поймали сигнал телефона, принадлежащего Сергею Усольцеву, в 7 км от Кутурчина.

В массовые поиски семьи с участием волонтеров прекратили 13 октября. За это время в них приняли участие более 1550 человек. Поиск пропавших продолжают подготовленные спасатели. К 19 октября они обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги.

Анастасия Луценко
Красноярский край пропажа туристов поиски людей Следственный комитет
