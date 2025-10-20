 Перейти к основному контенту
Трамп рассказал, когда «все станет хорошо» в отношениях с Китаем

Трамп: США снизят пошлины для Китая после честной сделки по сое и металлам
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Вашингтон может снизить пошлины на товары из Китая, после того как Пекин изменит свою позицию по редкоземельным металлам, фентанилу и снова начнет закупать американскую сою, заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One во время возвращения в Вашингтон из Флориды, передает Bloomberg.

«Думаю, у нас все будет хорошо с Китаем, но нам нужно заключить честную сделку. Она должна быть честной», — сказал Трамп.

Он напомнил о запланированной двусторонней встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС в Южной Корее, который пройдет 31 октября — 1 ноября.

Власти США ранее неоднократно утверждали, что Пекин принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой химических веществ, которые используются для производства фентанила — синтетического опиоида.

Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны
Политика
Фото:Cheng Xin / Getty Images

Соевые бобы также стали ключевым рычагом давления для Китая в торговом споре с США. В прошлом году Пекин закупил у американских фермеров масличные культуры на сумму около $12,6 млрд, а в этом переключился на импорт из Южной Америки. Из-за этого США не смогли распродать свой товар и столкнулись с резким падением цен.

Весной 2025 года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, отношения между США и Китаем обострились. Вашингтон резко повысил пошлины на китайские товары, Пекин ответил тем же. Трамп считает, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем. В свою очередь китайские власти отмечали, что не хотят торговой войны с США, но и «не боятся воевать».

SCMP узнала о планах США и Китая продлить «торговое перемирие»
Экономика
Фото:Tyrone Siu / Reuters

11 октября Трамп объявил о дополнительных 100-процентных пошлинах для Пекина с 1 ноября сверх имеющихся 30-процентных. Американский президент заявил, что введенные тарифы необходимы для обеспечения безопасности США. В Китае на импорт американских товаров действуют пошлины в 10%.

Трамп пригрозил повышением пошлин, после того как Министерство коммерции КНР 9 октября объявило о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов. По данным Bloomberg, это решение направлено на усиление торговых позиций Китая в преддверии встречи между Трампом и Си Цзиньпином.

