Торговая война США⁠,
0

Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны

Трамп: США и Китай находятся в состоянии торговой войны
Сюжет
Торговая война США
Сюжет
Война санкций

США находятся в состоянии торговой войны с Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы уже ведем торговую войну», — ответил он на вопрос, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны.

Ранее в Министерстве коммерции Китая ответили, что Пекин готов как к переговорам, так и к торговой войне.

Китай и США ввели взаимные дополнительные портовые сборы
Политика
Фото:Tingshu Wang / Reuters

11 октября Трамп объявил о дополнительных 100-процентных пошлинах для Пекина с 1 ноября сверх имеющихся 30-процентных. Американский президент заявил, что введенные тарифы необходимы для обеспечения безопасности США. В Китае на импорт американских товаров действуют пошлины в 10%.

Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. Этот шаг стал ответом на новые экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы и магниты, которые в том числе применяются в производстве вооружений и сфере высоких технологий.

14 октября Китай стал взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний США, как писал Reuters, США ввели аналогичные меры. Дополнительные сборы могут затронуть нефтяные танкеры, составляющие 15% мирового флота.

Вашингтон также рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в сфере растительных масел и других категорий товаров как ответную меру против отказа Пекина от закупок американской сои. Китай является крупнейшим в мире потребителем соевых бобов, хоть главным поставщиком продукта является Бразилия, а не США.

Александра Озерова
Китай США торговая война пошлины Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
