Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что главной темой его переговоров с Си Цзиньпином станет соя
Фото: Scott Olson / Getty Images

Главной темой переговоров лидеров Китая и США Дональда Трампа и Си Цзиньпина станет соя, заявил американский президент в Truth Social. По его словам, встреча состоится через четыре недели.

«Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения. Сделайте сою и другие пропашные культуры снова великими», — написал Трамп.

Китай — крупнейший в мире потребитель соевых бобов. В июле Пекин импортировал рекордный объем сои — 11,67 млн т, что на 18,5% больше, чем годом ранее (9,85 млн т), и выше ожиданий аналитиков. Главный поставщик сои в Китай — Бразилия.

Трамп заявил, что фермеры, выращивающие сою в США, «страдают», потому что Китай ее не покупает. Отказ от покупки якобы связан с «переговорными» причинами. Трамп, напомнив о пошлинах, отметил, что Вашингтон уже много на них заработал, в связи с чем собирается «взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам».

«Я никогда не подведу наших фермеров! Сонный Джо Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они собирались закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, особенно сою», — пообещал он.

Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и Китая
Политика
Урсула фон дер Ляйен

В начале сентября CNN со ссылкой на трех представителей американской администрации сообщил, что Трамп и Си могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее 31 октября — 1 ноября. А в августе Трамп заявил, что Пекин «обеспокоен нехваткой соевых бобов», и призвал страну в четыре раза увеличить заказы на поставку последних из США. Это, по мнению республиканца, должно способствовать существенному сокращению дефицита торгового баланса США и Китая.

