 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать американскую сою

Трамп: США откажутся от китайского масла в случае отказа Пекина от сои
Сюжет
Торговая война США
Трамп обвинил Китай в экономической враждебности из-за отказа покупать американскую сою и ухудшения ситуации фермеров. Вашингтон готов прекратить торговлю с Китаем в сфере растительных масел, добавил он
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в «экономической враждебности», заявив, что отказ Пекина от закупок американской сои наносит ущерб фермерам из США. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул что Вашингтон рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в сфере растительных масел и других категорий товаров как ответную меру.

По словам республиканца, Пекин «целенаправленно создает трудности для американских фермеров». Он отметил, что Соединенные Штаты обладают всеми возможностями для наращивания собственного производства растительных масел без зависимости от китайского импорта.

Китай и США ввели взаимные дополнительные портовые сборы
Политика
Фото:Tingshu Wang / Reuters

Это заявление стало продолжением торговой эскалации между двумя державами. После решения Китая об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх уже той ставки, которая действует сейчас (30%, в свою очередь, Пекин применяет встречные 10-процентные пошлины).

Поднять вопрос о поставках сои Трамп собирался на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце октября — начале ноября. Однако после решения Пекина по редкоземельным металлам республиканец заявил, что для встречи с китайским лидером «теперь, похоже, нет никаких оснований».

Китай — крупнейший в мире потребитель соевых бобов. В июле Пекин импортировал рекордный объем сои — 11,67 млн т, что на 18,5% больше, чем годом ранее (9,85 млн т), и выше ожиданий аналитиков. Главный поставщик сои в Китай — Бразилия.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
соя Китай США Дональд Трамп торговля
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Бессент сравнил действия Китая в торговой войне с бизнес-моделью Ленина
Экономика
Китай и США ввели взаимные дополнительные портовые сборы
Политика
По Севморпути прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка госмедалью в день его рождения Политика, 00:55
В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой Политика, 00:24
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать американскую сою Политика, 00:04
Россия продлила беспроигрышную серию. Сколько осталось до рекорда Спорт, 00:01
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте в отношениях Общество, 00:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Покупки новостроек в рассрочку резко упали: в чем причины Недвижимость, 00:00
Бизнес объяснил просьбу об отсрочке вступления в силу нового утильсбора Бизнес, 14 окт, 23:57
Экс-главу администрации президента Азербайджана обвинили в госизмене Политика, 14 окт, 23:52
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 14 окт, 23:24
В Германии обновили брошюру с советами для населения на случай войны Политика, 14 окт, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 14 окт, 23:00
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников Политика, 14 окт, 22:54