Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать американскую сою

Трамп: США откажутся от китайского масла в случае отказа Пекина от сои

Трамп обвинил Китай в экономической враждебности из-за отказа покупать американскую сою и ухудшения ситуации фермеров. Вашингтон готов прекратить торговлю с Китаем в сфере растительных масел, добавил он

Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в «экономической враждебности», заявив, что отказ Пекина от закупок американской сои наносит ущерб фермерам из США. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул что Вашингтон рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в сфере растительных масел и других категорий товаров как ответную меру.

По словам республиканца, Пекин «целенаправленно создает трудности для американских фермеров». Он отметил, что Соединенные Штаты обладают всеми возможностями для наращивания собственного производства растительных масел без зависимости от китайского импорта.

Это заявление стало продолжением торговой эскалации между двумя державами. После решения Китая об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх уже той ставки, которая действует сейчас (30%, в свою очередь, Пекин применяет встречные 10-процентные пошлины).

Поднять вопрос о поставках сои Трамп собирался на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце октября — начале ноября. Однако после решения Пекина по редкоземельным металлам республиканец заявил, что для встречи с китайским лидером «теперь, похоже, нет никаких оснований».

Китай — крупнейший в мире потребитель соевых бобов. В июле Пекин импортировал рекордный объем сои — 11,67 млн т, что на 18,5% больше, чем годом ранее (9,85 млн т), и выше ожиданий аналитиков. Главный поставщик сои в Китай — Бразилия.