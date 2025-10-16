В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) подготовить «план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа на случай возобновления конфликта, сообщила пресс-служба офиса Каца, передает The Israel Times.
По данным офиса, Кац поручил «разработать план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа, если группировка откажется выполнять план американского президента Дональда Трампа.
«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США возобновит боевые действия и будет стремиться к полному разгрому ХАМАС, изменению ситуации в секторе Газа и достижению всех целей войны», — добавили в пресс-службе.
13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тексте декларации они обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта».
В рамках плана урегулирования, который состоит из 20 пунктов, строны договорились об освобождении заложников. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.
В начале недели ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, в то время как Израиль отпустил около 2 тыс. палестинских заключенных. При этом тела еще 20 заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе. После выдачи заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС должно разоружиться. Он назвал это ключевым этапом на пути к миру.
Трамп ранее подтвердил, что Вашингтон готов вмешаться, если палестинская группировка не выполнит обязательства по разоружению.
