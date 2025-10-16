 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь

Кац поручил ЦАХАЛ разработать «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
По словам главы Минобороны Каца, план будет существовать на случай, если ХАМАС откажется выполнять обязательства по мирному плану Трампа. Президент США ранее заявил, что Вашингтон в таком случае будет готов вмешаться

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) подготовить «план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа на случай возобновления конфликта, сообщила пресс-служба офиса Каца, передает The Israel Times.

По данным офиса, Кац поручил «разработать план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа, если группировка откажется выполнять план американского президента Дональда Трампа.

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США возобновит боевые действия и будет стремиться к полному разгрому ХАМАС, изменению ситуации в секторе Газа и достижению всех целей войны», — добавили в пресс-службе.

Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников
Политика
Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС

13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тексте декларации они обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта».

В рамках плана урегулирования, который состоит из 20 пунктов, строны договорились об освобождении заложников. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.

В начале недели ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, в то время как Израиль отпустил около 2 тыс. палестинских заключенных. При этом тела еще 20 заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе. После выдачи заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС должно разоружиться. Он назвал это ключевым этапом на пути к миру.

Трамп ранее подтвердил, что Вашингтон готов вмешаться, если палестинская группировка не выполнит обязательства по разоружению.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ план сектор Газа
Материалы по теме
Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников
Политика
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников
Политика
Израиль оставит КПП «Рафах» закрытым из-за невозвращения тел заложников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке Общество, 02:55
Bild узнал, что в ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром Общество, 02:54
В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан заявил о переговорах с Россией о судьбе фирм из-за изъятия активов Политика, 02:13
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь Политика, 02:07
Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 01:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Илью Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме Общество, 01:15
За последние четыре года заболеваемость ожирением в России выросла на 42% Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны Политика, 00:44
Может ли конфликт Афганистана и Пакистана перерасти в региональную войну Политика, 00:39
Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России Политика, 00:36
Трамп заявил о желании Украины пойти в наступление Политика, 00:22