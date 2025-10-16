В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь

По словам главы Минобороны Каца, план будет существовать на случай, если ХАМАС откажется выполнять обязательства по мирному плану Трампа. Президент США ранее заявил, что Вашингтон в таком случае будет готов вмешаться

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) подготовить «план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа на случай возобновления конфликта, сообщила пресс-служба офиса Каца, передает The Israel Times.

По данным офиса, Кац поручил «разработать план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа, если группировка откажется выполнять план американского президента Дональда Трампа.

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США возобновит боевые действия и будет стремиться к полному разгрому ХАМАС, изменению ситуации в секторе Газа и достижению всех целей войны», — добавили в пресс-службе.

13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тексте декларации они обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта».

В рамках плана урегулирования, который состоит из 20 пунктов, строны договорились об освобождении заложников. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.

В начале недели ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, в то время как Израиль отпустил около 2 тыс. палестинских заключенных. При этом тела еще 20 заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе. После выдачи заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС должно разоружиться. Он назвал это ключевым этапом на пути к миру.

Трамп ранее подтвердил, что Вашингтон готов вмешаться, если палестинская группировка не выполнит обязательства по разоружению.