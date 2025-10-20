 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол заявил о переговорах Афганистана с Россией о приеме карт «Мир»

Афганистан и Россия ведут переговоры по вопросу приема банковских карт «Мир», заявил «Известиям» афганский посол в Москве Гуль Хассан Хассан.

«Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — объяснил он. Дипломат добавил, что Кабул также заинтересован в привлечении российских компаний.

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня
Политика
Фото:QUDRATULLAH RAZWAN / EPA / ТАСС

В мае 2024 года МИД и Минюст обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением исключить пришедший к власти в Афганистане «Талибан» из списка запрещенных террористических группировок. Путин, комментируя эту идею, сказал, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя в стране «есть проблемы». В апреле 2025 года движение «Талибан» стало первой организацией исключенной из российского списка террористических. Его деятельность была под запретом в России более 20 лет.

В октябре Путин заявил, что власти Афганистана принимают все необходимые меры для нормализации ситуации в стране, однако заметил, что проблем там остается достаточно.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Афганистан Банковские карты война в Афганистане
Материалы по теме
Путин оценил усилия властей Афганистана по нормализации ситуации в стране
Политика
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане
Политика
Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке Общество, 05:01
Кибермошенники придумали схему обмана владельцев доменных имен Общество, 05:00
Опрос показал, сколько россиян финансово помогают родителям Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Посол заявил о переговорах Афганистана с Россией о приеме карт «Мир» Политика, 04:45
Трамп предложил России и Украине остановиться и «договориться позже» Политика, 04:13
В Гонконге грузовой Boeing выкатился с посадочной полосы в море Общество, 03:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников Общество, 03:50
Трамп опроверг дискуссии насчет уступки территорий Украиной Политика, 03:46
Шойгу призвал не употреблять название «новые регионы» Политика, 03:09
Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву Политика, 03:01
Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk Политика, 02:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном Политика, 02:22