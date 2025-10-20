Посол заявил о переговорах Афганистана с Россией о приеме карт «Мир»

Афганистан и Россия ведут переговоры по вопросу приема банковских карт «Мир», заявил «Известиям» афганский посол в Москве Гуль Хассан Хассан.

«Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — объяснил он. Дипломат добавил, что Кабул также заинтересован в привлечении российских компаний.

В мае 2024 года МИД и Минюст обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением исключить пришедший к власти в Афганистане «Талибан» из списка запрещенных террористических группировок. Путин, комментируя эту идею, сказал, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя в стране «есть проблемы». В апреле 2025 года движение «Талибан» стало первой организацией исключенной из российского списка террористических. Его деятельность была под запретом в России более 20 лет.

В октябре Путин заявил, что власти Афганистана принимают все необходимые меры для нормализации ситуации в стране, однако заметил, что проблем там остается достаточно.