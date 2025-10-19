 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

Афганистан и Пакистан договорились в Дохе о немедленном прекращении огня, сообщило министерство иностранных дел Катара. По заявлению внешнеполитического ведомства, достигнутое соглашение предусматривает создание совместных механизмов по укреплению устойчивого мира и мониторинг соблюдения перемирия.

Обе стороны также договорились провести последующие встречи в ближайшие дни. МИД Катара выразил надежду, что этот шаг "будет способствовать прекращению напряженности на границе между двумя братскими странами и сформирует прочную основу для устойчивого мира в регионе".

Ранее на этой неделе Кабул и Исламабад после недельной эскалации, в ходе которой были нанесен авиаудар по афганской столице, договорились о двухдневном перемирии.

Обострение конфликта произошло после серии атак и авиаударов по обе стороны границы. По данным афганского портала Tolo News, удар беспилотника по автомобилю в Кабуле привел к гибели лидера пакистанских талибов Нур Вали Мехсуда. Пакистан, в свою очередь, обвинил афганскую сторону в укрывательстве боевиков, ответственных за нападения на его территории.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Пакистан Афганистан прекращение огня
