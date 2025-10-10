 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин оценил усилия властей Афганистана по нормализации ситуации в стране

Путин: власти Афганистана принимают все меры для нормализации ситуации в стране

Власти Афганистана принимают все необходимые меры для нормализации ситуации в стране, но проблем остается достаточно, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе. РБК ведет трансляцию.

«Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много», — сказал глава государства.

В Таджикистане Путин, кроме государственного визита, принимал участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании совета глав государств — участников СНГ.

Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Политика
Участники&nbsp;встречи&nbsp;Московского формата по Афганистану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября заявил, что властям Афганистана, несмотря на внешнее давление и экономические трудности, удается эффективно бороться с терроризмом. Слова министра прозвучали на 7-й встрече Московского формата по Афганистану.

«Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками — прежде всего афганским подразделением группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России. — РБК)», — сказал он.

После вывода американских войск из Афганистана в 2021 году к власти в стране вновь пришло движение «Талибан». До 17 апреля группировка находилась в российском списке террористических организаций.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Душанбе Афганистан визит саммит СНГ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане
Политика
Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Политика
Лавров предрек новые конфликты из-за слов Трампа о базе в Афганистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Турции оштрафовали Adidas за ограничение скидок в местных магазинах Бизнес, 16:31
ПСБ представил банк для предпринимателей в мессенджере MAX Пресс-релиз, 16:25
Итоги кинофестиваля «Маяк-2025»: ода дебютам и визионерству Стиль, 16:25
РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки Спорт, 16:22
Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву Политика, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться Политика, 16:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями Политика, 16:11
Как противница Чавеса и Мадуро пришла к Нобелевской премии мира 16:11
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений Политика, 16:09
«Правотех» подвел итоги конкурса инновационных проектов «Импульс» Пресс-релиз, 16:08
Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго по дивидендам Инвестиции, 16:07
Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю Бизнес, 16:03
Собянин показал проект парка на месте монорельса Город, 16:00