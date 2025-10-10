Путин оценил усилия властей Афганистана по нормализации ситуации в стране

Путин: власти Афганистана принимают все меры для нормализации ситуации в стране

Власти Афганистана принимают все необходимые меры для нормализации ситуации в стране, но проблем остается достаточно, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе. РБК ведет трансляцию.

«Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много», — сказал глава государства.

В Таджикистане Путин, кроме государственного визита, принимал участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании совета глав государств — участников СНГ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября заявил, что властям Афганистана, несмотря на внешнее давление и экономические трудности, удается эффективно бороться с терроризмом. Слова министра прозвучали на 7-й встрече Московского формата по Афганистану.

«Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками — прежде всего афганским подразделением группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России. — РБК)», — сказал он.

После вывода американских войск из Афганистана в 2021 году к власти в стране вновь пришло движение «Талибан». До 17 апреля группировка находилась в российском списке террористических организаций.