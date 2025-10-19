В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками семь населенных пунктов в Белгородской области, ранения получил мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона на производственное предприятие ранен мужчина», — написал глава региона. У мужчины диагностировано проникающее осколочное ранение живота. Бригада скорой помощи перевозит его в городскую больницу № 2 Белгорода. На территории предприятия, где пострадал мужчина, выбиты стекла, повреждены стены и оборудование двух помещений.

Гладков добавил, что в селе Нежеголь в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад, а также линия электропередачи. В селе Тишанка после сброса двух взрывных устройств с дрона повреждена крыша социального объекта. В результате детонации FPV-дрона в частном доме в хуторе Плотовка выбиты окна, а в соседнем домовладении повреждена надворная постройка.

Еще один беспилотник атаковал жилой дом в селе Коновалово, в здании выбиты окна. В поселке Борисовка в результате атаки беспилотника на коммерческое предприятие поврежден автомобиль «Газель». В селе Гора-Подол дрон атаковал частный дом, в результате чего повреждены остекление и линия электропередачи.

Накануне, 18 октября, Гладков сообщил, что в результате атаки дрона на село Мокрая Орловка ранения получил глава села Сергей Кулаков. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Днем ранее из-за дрона пострадал еще один сельский чиновник из области — глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко. Он получил ранения во время объезда территории.