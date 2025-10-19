 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов

Гладков: семь населенных пунктов атакованы дронами ВСУ, ранен мирный житель
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками семь населенных пунктов в Белгородской области, ранения получил мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона на производственное предприятие ранен мужчина», — написал глава региона. У мужчины диагностировано проникающее осколочное ранение живота. Бригада скорой помощи перевозит его в городскую больницу № 2 Белгорода. На территории предприятия, где пострадал мужчина, выбиты стекла, повреждены стены и оборудование двух помещений.

Гладков добавил, что в селе Нежеголь в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад, а также линия электропередачи. В селе Тишанка после сброса двух взрывных устройств с дрона повреждена крыша социального объекта. В результате детонации FPV-дрона в частном доме в хуторе Плотовка выбиты окна, а в соседнем домовладении повреждена надворная постройка.

Еще один мирный житель пострадал от удара дрона в Белгородской области
Политика

Еще один беспилотник атаковал жилой дом в селе Коновалово, в здании выбиты окна. В поселке Борисовка в результате атаки беспилотника на коммерческое предприятие поврежден автомобиль «Газель». В селе Гора-Подол дрон атаковал частный дом, в результате чего повреждены остекление и линия электропередачи.

Накануне, 18 октября, Гладков сообщил, что в результате атаки дрона на село Мокрая Орловка ранения получил глава села Сергей Кулаков. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Днем ранее из-за дрона пострадал еще один сельский чиновник из области — глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко. Он получил ранения во время объезда территории.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны БПЛА беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Еще один мирный житель пострадал от удара дрона в Белгородской области
Политика
Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника
Политика
Подросток пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46