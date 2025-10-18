Еще один мирный житель пострадал от удара дрона в Белгородской области

В Белгородской области в результате удара дрона пострадал мужчина в селе Глотово Грайворонского округа, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота», — уточнил губернатор.

Также в результате атак беспилотников повреждения получили жилые и хозяйственные объекты в Грайвороне, селах Косилово, Дорогощи и Мощеное, в селе Кукуевка Валуйского округа, в хуторе Леоновка, в селах Новая Таволжанка Шебекинского округа и Салтыково, в поселках Ракитное и Борисовка.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил о ранении главы села Мокрая Орловка Сергея Кулакова в результате атаки украинского беспилотника.

Дрон атаковал автомобиль Кулакова на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Главу приграничного села госпитализировали, в Грайворонской ЦРБ ему диагностировали минно=взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.

Село Мокрая Орловка расположено менее чем в пяти километрах от границы с Сумской областью Украины. Дунайка — село северо-восточнее Мокрой Орловки, находится в пределах 10 км от границы.