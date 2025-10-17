Сальдо: двое взрослых и ребенок погибли при обстреле города Алешки под Херсоном

Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Алешек в Херсонской области

В результате обстрела жилого сектора в городе Алешки Херсонской области погибли трое мирных жителей, включая десятилетнего ребенка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Он также рассказал о других последствиях атаки на Херсонскую область. Так, в результате удара БПЛА по Каховке повреждена кровля и фасад здания местного дома культуры. В Каланчаке прилет дрона привел к возгоранию топливного резервуара на одной из АЗС. Сальдо добавил, что пожар сумели потушить, пострадавших нет.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела без электричества остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов области. По данным Сальдо, население этих округов составляет около 16,5 тыс. человек.

Также глава региона проинформировал об ударах по Великой Лепетихе, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григоровке, Корсунке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Пролетарке и Сергеевке.

Опасность атаки беспилотников в Херсонской области губернатор объявил в 11:06 мск.

Накануне, 16 октября, Сальдо сообщил, что в результате повреждения электроподстанции «Виноградово» в Херсонской области без света остались 84 тыс. человек. Губернатор уточнил, что без электричества остались 49 социальных объектов в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов.