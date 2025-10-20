Захарова заявила о дипломатической подготовке встречи Путина и Трампа

Российские дипломаты ведут подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, работа ведется «по дипломатическим каналам» разного уровня и носит «очень глубокий и действительно серьезный» характер.

Захарова напомнила, что личный контакт между Путиным и Трампом недавно уже состоялся и был подробно прокомментирован администрацией президента. В развитие этого прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, направленные на подготовку предстоящего мероприятия.

Переговоры президентов России и США пройдут в Будапеште , о них 16 октября объявил Трамп. Саммит, по его словам, состоится с целью «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной». В тот же день республиканец заявил, что встреча начнется «довольно скоро», возможно, в течение двух недель.

Вскоре, 17 октября, премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в Будапеште уже начали подготовку к встрече, она идет «полным ходом». Кроме того, глава венгерского МИДа Петер Сийярто провел телефонные переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.