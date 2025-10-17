 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Сийярто поговорил по телефону с Лавровым и замгоссекретаря США

Сийярто созвонился с Лавровым и замгоссекретаря США для подготовки саммита
Сюжет
Переговоры России и США
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Ramil Sitdikov / Reuters )

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздним вечером 16 октября провел телефонные переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Об этом Сийярто написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации он отметил, что Будапешт «последовательно выступает за мир» с самого начала конфликта на Украине. Его урегулирования, как заявил Сийярто, можно достичь лишь путем переговоров.

«Поэтому хорошей новостью является то, что [президенты России и США] Дональд Трамп и Владимир Путин находятся в постоянном контакте, а еще лучшей новостью является то, что вскоре они снова встретятся лично. Венгрия, как остров мира, готова принять саммит», — добавил он.

Российский МИД о телефонном разговоре пока не сообщал.

Орбан фразой «мы готовы!» оценил будущую встречу Путина и Трампа
Политика
Виктор Орбан

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах провести 17 октября телефонный разговор с Путиным. Он также сообщил, что работа по подготовке саммита в соответствии с отданным им поручением уже началась. По словам Трампа, его переговоры с Путиным начнутся «довольно скоро», в течение двух недель.

Последняя встреча лидеров России и США прошла на Аляске 15 августа. Вскоре после нее, 17 августа, Сийярто написал в Х, что поговорил с Ландау, а позднее и с Лавровым.

«Я подтвердил, что Венгрия твердо стоит на стороне мира. <...>Мы высоко ценим проведение этого саммита, поскольку история ясно показывает: когда между Соединенными Штатами и Россией существует сотрудничество, мир становится безопаснее. Мы надеемся, что все попытки сорвать мирный процесс, начатый на Аляске, потерпят неудачу», — написал он тогда.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Петер Сийярто Лавров США Россия Венгрия телефонные переговоры
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»
Политика
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Политика
Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Экстремальный страх охватил рынок криптовалют на фоне падения курсов Крипто, 11:21
Почему качественные товары остаются на складах и как этого избежатьПодписка на РБК, 11:15
Компания допустила подачу в суд из-за слов Федорищева о неуплате налогов Бизнес, 11:07
Вторая ракетка России рассказала, что могла получить чешский паспорт Спорт, 11:02
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой Общество, 10:48
Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за возможной взрывчатки в багаже Общество, 10:48
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Забайкалье задержали переводившего боевикам деньги в Сирию Общество, 10:36
Сийярто поговорил по телефону с Лавровым и замгоссекретаря США Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Акции Novabev Group потеряли почти 6% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:28
Названы округа Подмосковья с ростом и падением цен на загородное жилье Недвижимость, 10:26
Мошенники начали использовать схему с договорами на газовое оборудование Общество, 10:26