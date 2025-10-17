Сийярто поговорил по телефону с Лавровым и замгоссекретаря США

Петер Сийярто (Фото: Ramil Sitdikov / Reuters )

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздним вечером 16 октября провел телефонные переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Об этом Сийярто написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).



В публикации он отметил, что Будапешт «последовательно выступает за мир» с самого начала конфликта на Украине. Его урегулирования, как заявил Сийярто, можно достичь лишь путем переговоров.

«Поэтому хорошей новостью является то, что [президенты России и США] Дональд Трамп и Владимир Путин находятся в постоянном контакте, а еще лучшей новостью является то, что вскоре они снова встретятся лично. Венгрия, как остров мира, готова принять саммит», — добавил он.

Российский МИД о телефонном разговоре пока не сообщал.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах провести 17 октября телефонный разговор с Путиным. Он также сообщил, что работа по подготовке саммита в соответствии с отданным им поручением уже началась. По словам Трампа, его переговоры с Путиным начнутся «довольно скоро», в течение двух недель.

Последняя встреча лидеров России и США прошла на Аляске 15 августа. Вскоре после нее, 17 августа, Сийярто написал в Х, что поговорил с Ландау, а позднее и с Лавровым.

«Я подтвердил, что Венгрия твердо стоит на стороне мира. <...>Мы высоко ценим проведение этого саммита, поскольку история ясно показывает: когда между Соединенными Штатами и Россией существует сотрудничество, мир становится безопаснее. Мы надеемся, что все попытки сорвать мирный процесс, начатый на Аляске, потерпят неудачу», — написал он тогда.