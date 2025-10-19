WSJ: США оказали на Украину больше давления, чем на Россию

WSJ узнала о возросшем давлении США на Украину перед саммитом в Будапеште

Администрация президента США Дональда Трампа, готовясь к новым переговорам с Россией, усилила давление на Украину, сообщает The Wall Street Journal. При этом Белый дом проявляет осторожность в отношении усиления санкций против Москвы.

«Есть инструменты для усиления экономического и военного давления на русских, но мы их не используем», — сказал бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид.

По данным издания, представители администрации признают, что именно Украина испытывает большее дипломатическое давление. Это проявилось в том числе в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где он не получил обещаний о передаче ракет большой дальности «Томагавк».

Президент Трамп заявил, что рассчитывает завершить войну дипломатическим путем и надеется, что Киеву не придется прибегать к новому вооружению. Источники подчеркнули, что саммит Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште должен стать продолжением «личной дипломатии» американского лидера. Дата проведения встречи пока не называлась.