Военная операция на Украине⁠,
0

В КГБ Белоруссии заявили о работе над установлением контактов с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине

Урегулировать конфликт на Украине возможно путем поиска компромиссов, однако многое зависит от Киева, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель на телеканале «Беларусь 1», передает БелТА.

Минск, по его словам, ведет работу по установлению контактов с властями Украины. «Наш президент [Александр Лукашенко] работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации», — сказал он.

Тертель отметил, что ситуация на Украине развивается по «эскалационной спирали» и Белоруссия пока не видит, что предпринимаемые усилия привели к «завершению этой ситуации». Позиция Минска, и Лукашенко в частности, в том что республика может внести свой вклад в урегулирование конфликта: «Мы те кто понимаем и российскую сторону, и украинскую сторону». Продолжив говорить о позиции президента Тертель сказал, что «соседей не выбирают», но страна всегда с уважением к ним относилась.

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Политика
Александр Лукашенко
В конце сентября Лукашенко заявил, что в прошлом призывал «руководителей трех славянских государств» договориться о завершении конфликта на Украине. «Не договоримся — будет плохо всем», — отметил он.

16 октября американский президент Дональд Трамп объявил о предстоящем втором саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Будапеште. 17 октября республиканец заявил, что трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины в венгерской столице не будет. Заявление прозвучало в день, когда Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским..

