Общество⁠,
0

Parisien узнала о потерянных грабителями в Лувре паяльной лампе и рации

Криминалисты осматривают&nbsp;разбитое окно и балкон в Лувре&nbsp;в Париже, Франция,&nbsp;19 октября 2025 года
Криминалисты осматривают разбитое окно и балкон в Лувре в Париже, Франция, 19 октября 2025 года (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Полицейские в Лувре нашли потерянные грабителями вещи, включая, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и другие предметы, сообщает Le Parisien со ссылкой на источник.

Среди вещей, найденных полицейскими на месте происшествия, числятся также желтый жилет, две отрезные машины, одеяло. Издание отметило, что желтый жилет преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Его нашли немного дальше, а не на месте ограбления.

Le Parisien сообщила, что нашли еще одно украшение из похищенных из Лувра
Общество
Члены группы криминалистов осматривают окно, которое, как полагают, использовалось при ограблении Лувра в Париже, Франция, 19 октября 2025 года

Министр культуры Франции Рашида Дати19 октября сообщила об ограблении музея. По данным Le Parisien, грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару, из галереи Аполлона. По данным МВД, Лувр ограбили за семь минут, Минкультуры заявило, что на это ушло четыре минуты.

Музей закрыли на весь день, чтобы сохранить все следы преступников и улики, была проведена эвакуация посетителей.

Позже возле здания музея нашли один из украденных экспонатов — корону супруги императора Наполеона III Евгении, ее обнаружили сломанной. Еще через некоторое время Le Parisien сообщило, что удалось найти еще одно украшение, но не уточнило какое именно.

Parisien узнала о потерянных грабителями в Лувре паяльной лампе и рации
Video

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Лувр ограбление Франция
