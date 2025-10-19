 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Оренбургской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Оренбургской области ввели план «Ковер», сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

«Введен режим воздушных ограничений — план «Ковер», — написал он.

За два часа до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Оренбурга временно приостановил полеты.

За два часа над Россией сбили 20 беспилотников
Политика

В начале октября беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области, но ущерба не нанесли. Пострадавших после атаки дронов не было, технологические процессы на предприятии не нарушались.

На момент публикации в аэропортах Волгограда и Саратова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

