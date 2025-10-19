 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий российский аэропорт временно приостановил полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Об ограничениях Кореняко объявил в 23:50 мск (00:50 по местному времени).

Менее чем через час количество закрытых для полетов российских аэропортов увеличилось до четырех — в 00:38 мск (1:38 по местному времени) ограничения ввели в аэропорту Самары (Курумоч).

Ранее полеты приостановили в воздушных гаванях Калуги и Волгограда.

Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

По данным Минобороны, в период с 21:00 мск до 23:00 мск 18 октября средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ самолетного типа. Из них семь беспилотников уничтожили над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Брянской, по два дрона — над Белгородской и Волгоградской и один беспилотник над Тульской областью.

Плугина Ирина
Саратов аэропорты ограничения беспилотники Росавиация
