За два часа над Россией сбили 20 беспилотников
В период с 21:00 мск до 23:00 мск российские военные уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Из них семь над Курской областью, по четыре - над Ростовской и Брянской, по два - над Белгородской и Волгоградской и один над Тульской областью.
В Белгородской области в результате удара дрона вечером пострадал мужчина в селе Глотово Грайворонского округа, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков.
Брянский губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Материал дополняется
