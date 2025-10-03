В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект
В Оренбургской области дроны пытались нанести удар по промышленному объекту, ущерба нет, сообщил губернатор Евгений Солнцев в телеграм-канале.
«На территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов. Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены», — рассказал он.
В регионе действует опасность атаки БПЛА, ее объявили примерно в 8:30 мск (10:30 по местному времени). Работа аэропорта в Оренбурге ограничена.
Мэр Орска Артем Воробьев сообщил, что в городе работают силы Минобороны. Расстояние от Орска до украинской границы — около 1,5 тыс. км по прямой.
Утром 3 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ночью на завод «Азот» в Березниках была совершена атака дронов, в результате произошла кратковременная остановка технологического цикла. До Березников от украинской границы примерно 1,6 тыс. км по прямой.
«Азот» (входит в состав «Уралхима») выпускает аммиачную селитру, аммиак жидкий технический, аммиачную воду, карбамид, азотную кислоту, нитрит-нитратные соли.
Махонин добавил, что из-за атаки был поврежден двухквартирный жилой дом. Пострадавших не было.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов