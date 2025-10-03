 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект

Сюжет
Военная операция на Украине
В регионе утром объявили опасность атаки БПЛА, власти сообщили о работе Минобороны в Орске. Какое предприятие было атаковано, не уточнялось. За 3 октября это второе сообщение об атаках дронов за 1,5 тыс. км от границы с Украиной
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Оренбургской области дроны пытались нанести удар по промышленному объекту, ущерба нет, сообщил губернатор Евгений Солнцев в телеграм-канале.

«На территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов. Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены», — рассказал он.

В регионе действует опасность атаки БПЛА, ее объявили примерно в 8:30 мск (10:30 по местному времени). Работа аэропорта в Оренбурге ограничена.

Мэр Орска Артем Воробьев сообщил, что в городе работают силы Минобороны. Расстояние от Орска до украинской границы — около 1,5 тыс. км по прямой.

За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

Утром 3 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ночью на завод «Азот» в Березниках была совершена атака дронов, в результате произошла кратковременная остановка технологического цикла. До Березников от украинской границы примерно 1,6 тыс. км по прямой.

«Азот» (входит в состав «Уралхима») выпускает аммиачную селитру, аммиак жидкий технический, аммиачную воду, карбамид, азотную кислоту, нитрит-нитратные соли.

Махонин добавил, что из-за атаки был поврежден двухквартирный жилой дом. Пострадавших не было.

