Губернатор Оренбуржья заявил об отсутствии раненых после атаки дронов
Пострадавших после атаки БПЛА на Оренбургскую область нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале. По его словам, ВСУ пытались нанести удар по местному предприятию.
«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены», — пояснил Солнцев.
Ранее губернатор рассказал, что дроны пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области, но ущерба не нанесено. В регионе действует опасность атаки БПЛА, ее объявили примерно в 8:30 мск (10:30 по местному времени). Работа аэропорта в Оренбурге ограничена.
Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов. По данным Минобороны, девять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника уничтожили над Крымом и один — над Курской областью.
В Кремле не раз отмечали, что продолжающиеся атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта.
