Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Оренбуржья заявил об отсутствии раненых после атаки дронов

Губернатор Солнцев: пострадавших среди жителей после атаки БПЛА в Оренбуржье нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Пострадавших после атаки БПЛА на Оренбургскую область нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале. По его словам, ВСУ пытались нанести удар по местному предприятию.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены», — пояснил Солнцев.

Ранее губернатор рассказал, что дроны пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области, но ущерба не нанесено. В регионе действует опасность атаки БПЛА, ее объявили примерно в 8:30 мск (10:30 по местному времени). Работа аэропорта в Оренбурге ограничена.

В Пермском крае в результате атаки дронов пострадал жилой дом
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов. По данным Минобороны, девять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника уничтожили над Крымом и один — над Курской областью.

В Кремле не раз отмечали, что продолжающиеся атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

