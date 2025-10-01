 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Правительство США приостановило работу

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

Это стало первым таким случаем за почти семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры. В современной истории шатдауны происходили 21 раз с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд.

Почему в США наступил шатдаун

Главным предметом противоречий стало сохранение субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), истекающих уже в конце текущего года. Демократы заявляют, что не поддержат финансирующий закон без включения соответствующих положений. Кроме того, демократы настаивают на отмене сокращения финансирования программы льготных медицинских страховок по программе Medicaid, а также ключевых учреждений в сфере здравоохранения — Центров по контролю заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) и Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH).

После выборов 2024 года обе палаты конгресса перешли под контроль республиканцев, однако для утверждения бюджета в сенате нужно 60 голосов — у консерваторов их всего 53, но они категорически отказывались идти на уступки и предлагали обсудить вопросы здравоохранения отдельно от бюджета. Но демократы стояли на своем. «В их законопроекте нет ни капли участия демократов. Раньше мы никогда так не поступали. Когда я был лидером [большинства демократов в сенате], мы четыре раза вступали в переговоры с республиканцами, и у нас никогда не было шатдауна», — заявил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер.

Попытки принять временный бюджет, который бы отсрочил шатдаун, также не увенчались успехом. Соответствующая резолюция была одобрена в палате представителей, но так и не набрала необходимое в сенате. The Hill и NPR напоминают, что демократы столкнулись с критикой однопартийцев за поддержку резолюции республиканцев о временном финансировании правительства до сентября. В этой связи конгрессмены из Демпартии вынуждены более решительно противостоять политике администрации Трампа.

Менее чем за двое суток до наступления шатдауна американский президент провел встречу с лидерами фракций обеих партий в сенате и палате представителей, однако успехом она не увенчалась. Шумер рассказал, что проинформировал Трампа о том, что отмена субсидий ACA увеличит расходы американских семей на здравоохранение в среднем на $400 в месяц. По его словам, американский президент, похоже, впервые услышал эту цифру. Однако позиция Трампа и его однопартийцев осталась неизменной, а вице-президент Джей Ди Вэнс, предупреждая о надвигающемся шатдауне, обвинил политических оппонентов в «удержании правительства в заложниках».

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис же возложил ответственность на правящую партию. «Если наступит шатдаун, то это потому, что республиканцы решили приостановить работу правительства и навредить американскому народу», — заявил он после встречи в Белом доме вечером 29 сентября. Хотя ожидания от встречи изначально были низкими, тональность заявлений, сделанных после нее, говорила о желании сторон возложить ответственность за шатдаун друг на друга, а не избежать его, отмечал The Hill.

К чему приведет приостановка работы правительства

Администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений — это беспрецедентная мера по сравнению с предыдущими шатдаунами, когда госслужащих отправляли в неоплачиваемые отпуска. По данным Washington Post, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах.

Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе, тем самым реализуя курс Трампа на сокращение госаппарата, отмечает газета. Сам президент заявил в интервью NBC News, что увольнения могут носить перманентный характер, но добавил, что предпочел бы этого избежать.

Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия
База знаний
Фото:Anna Rose Layden / Getty Images

В общей сложности без зарплаты останутся около 4 млн американцев, работающих на государственной службе. Министерство здравоохранения и социальных служб США отправит в неоплачиваемые отпуска 41% своих сотрудников, Центры по контролю заболеваний — 64%, Национальные институты здравоохранения — 75%. В Пентагоне сообщили, что свыше половины гражданских сотрудников ведомства — 334,9 тыс. из 741,5 тыс. — будут отправлены в принудительный отпуск. Работа 182,7 тыс. человек будет оплачиваться за счет других источников финансирования, а вот остающиеся 223,9 тыс., ровно как и 2 млн военнослужащих (включая нацгвардейцев) будут работать без зарплаты. В таком же положении окажутся сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, полицейские и авиадиспетчеры, что может привести к задержкам рейсов.

Ассоциация малого бизнеса (Small Business Association) не сможет выдавать кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса из-за отсутствия кадров, а уже после их возвращения на рабочие места выдача ссуд будет сильно затягиваться из-за накопившихся за шатдаун заявок. Также будет приостановлена выдача федеральных кредитов на строительство жилья. Государственные подрядчики (в том числе уборщики и охранники госучреждений) также будут отстранены от работы, они в отличие от госслужащих не получат компенсации после завершения шатдауна. При этом конгрессмены продолжат получать свою зарплату. Социальные выплаты и льготы продолжат действовать, однако получить по ним консультацию или информацию будет значительно сложнее.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс Чак Шумер Конгресс США палата представителей США Сенат США шатдаун
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Вэнс предрек шатдаун в США и обвинил демократов
Политика
AP узнало о встрече Трампа с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна
Политика
Politico узнало о плане Трампа причинить «боль» демократам из-за шатдауна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Почему в 2026 году можно ждать вала претензий от ФНС к личным фондамПодписка на РБК, 08:05
Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов Общество, 08:03
Разработчики попросили не отменять «антимонопольный иммунитет»Подписка на РБК, 08:00
В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов Общество, 08:00
На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар Общество, 07:56
Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться Политика, 07:51
Акции ЮГК резко выросли на новости о возможном покупателе компании Инвестиции, 07:50
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет Общество, 07:45
За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников Политика, 07:41
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море Политика, 07:30
В «Дом.РФ» заявили о намерении получить звездный рейтинг после IPO Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков Общество, 07:15