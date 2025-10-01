Правительство США приостановило работу

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

Это стало первым таким случаем за почти семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры. В современной истории шатдауны происходили 21 раз с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд.

Почему в США наступил шатдаун

Главным предметом противоречий стало сохранение субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), истекающих уже в конце текущего года. Демократы заявляют, что не поддержат финансирующий закон без включения соответствующих положений. Кроме того, демократы настаивают на отмене сокращения финансирования программы льготных медицинских страховок по программе Medicaid, а также ключевых учреждений в сфере здравоохранения — Центров по контролю заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) и Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH).

После выборов 2024 года обе палаты конгресса перешли под контроль республиканцев, однако для утверждения бюджета в сенате нужно 60 голосов — у консерваторов их всего 53, но они категорически отказывались идти на уступки и предлагали обсудить вопросы здравоохранения отдельно от бюджета. Но демократы стояли на своем. «В их законопроекте нет ни капли участия демократов. Раньше мы никогда так не поступали. Когда я был лидером [большинства демократов в сенате], мы четыре раза вступали в переговоры с республиканцами, и у нас никогда не было шатдауна», — заявил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер.

Попытки принять временный бюджет, который бы отсрочил шатдаун, также не увенчались успехом. Соответствующая резолюция была одобрена в палате представителей, но так и не набрала необходимое в сенате. The Hill и NPR напоминают, что демократы столкнулись с критикой однопартийцев за поддержку резолюции республиканцев о временном финансировании правительства до сентября. В этой связи конгрессмены из Демпартии вынуждены более решительно противостоять политике администрации Трампа.

Менее чем за двое суток до наступления шатдауна американский президент провел встречу с лидерами фракций обеих партий в сенате и палате представителей, однако успехом она не увенчалась. Шумер рассказал, что проинформировал Трампа о том, что отмена субсидий ACA увеличит расходы американских семей на здравоохранение в среднем на $400 в месяц. По его словам, американский президент, похоже, впервые услышал эту цифру. Однако позиция Трампа и его однопартийцев осталась неизменной, а вице-президент Джей Ди Вэнс, предупреждая о надвигающемся шатдауне, обвинил политических оппонентов в «удержании правительства в заложниках».

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис же возложил ответственность на правящую партию. «Если наступит шатдаун, то это потому, что республиканцы решили приостановить работу правительства и навредить американскому народу», — заявил он после встречи в Белом доме вечером 29 сентября. Хотя ожидания от встречи изначально были низкими, тональность заявлений, сделанных после нее, говорила о желании сторон возложить ответственность за шатдаун друг на друга, а не избежать его, отмечал The Hill.

К чему приведет приостановка работы правительства

Администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений — это беспрецедентная мера по сравнению с предыдущими шатдаунами, когда госслужащих отправляли в неоплачиваемые отпуска. По данным Washington Post, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах.

Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе, тем самым реализуя курс Трампа на сокращение госаппарата, отмечает газета. Сам президент заявил в интервью NBC News, что увольнения могут носить перманентный характер, но добавил, что предпочел бы этого избежать.

В общей сложности без зарплаты останутся около 4 млн американцев, работающих на государственной службе. Министерство здравоохранения и социальных служб США отправит в неоплачиваемые отпуска 41% своих сотрудников, Центры по контролю заболеваний — 64%, Национальные институты здравоохранения — 75%. В Пентагоне сообщили, что свыше половины гражданских сотрудников ведомства — 334,9 тыс. из 741,5 тыс. — будут отправлены в принудительный отпуск. Работа 182,7 тыс. человек будет оплачиваться за счет других источников финансирования, а вот остающиеся 223,9 тыс., ровно как и 2 млн военнослужащих (включая нацгвардейцев) будут работать без зарплаты. В таком же положении окажутся сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, полицейские и авиадиспетчеры, что может привести к задержкам рейсов.

Ассоциация малого бизнеса (Small Business Association) не сможет выдавать кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса из-за отсутствия кадров, а уже после их возвращения на рабочие места выдача ссуд будет сильно затягиваться из-за накопившихся за шатдаун заявок. Также будет приостановлена выдача федеральных кредитов на строительство жилья. Государственные подрядчики (в том числе уборщики и охранники госучреждений) также будут отстранены от работы, они в отличие от госслужащих не получат компенсации после завершения шатдауна. При этом конгрессмены продолжат получать свою зарплату. Социальные выплаты и льготы продолжат действовать, однако получить по ним консультацию или информацию будет значительно сложнее.