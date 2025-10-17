 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о связи шатдауна правительства с акцией протеста No Kings («Нет королям»), которая пройдет в эти выходные, заявил, что он «не король». Такое заявление американский лидер сделал в эфире Fox News.

«Некоторые говорят, что хотят продлить все именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король», — ответил Трамп на вопрос журналистки о том, связана ли остановка работы правительства исключительно с предстоящей акцией протеста.

Также в интервью Трамп заявил, что введение шатдауна является «ошибкой демократов».

«Я думаю, они могли бы просто остаться в стороне навсегда, честно говоря. Сейчас мы сокращаем программы демократов, которые нам не нужны, потому что... они допустили одну ошибку. Они не осознавали, что это дает мне право сокращать программы, которые республиканцы никогда не хотели», — сказал американский президент.

Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов
Политика
Дональд Трамп

Согласно информации на сайте организаторов протеста No Kings, в субботу, 18 октября, миллионы людей выйдут на акции протеста в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всем Соединенным Штатам. В предыдущий раз аналогичная акция прошла в июне. По данным The Guardian, основной сигнал, которых хотят донести участники протеста, состоит в том, что «Трамп не король».

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом. Шатдаун федерального правительства США начался 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям, включая здравоохранение.

17 октября сенат США в десятый раз не смог принять законопроект о временном финансировании федерального правительства. Документ поддержал 51 конгрессмен, еще 45 высказались против. Для одобрения нужно было не менее 60 голосов. Таким образом, частичный шатдаун продлится как минимум до понедельника, 20 октября.

Глава Минфина Скотт Бессент рассказывал, что приостановка работы правительства обходится бюджету в $15 млрд ежедневно, особенно она ударила по сферам производства и инвестиций. На этом фоне в Белом доме приступили к сокращению сотрудников федеральных ведомств.

Егор Алимов
Дональд Трамп шатдаун протестные акции король
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
