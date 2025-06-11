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Одна из богатейших женщин США поддержала протест против Трампа

Forbes: наследница Walmart Уолтон поддержала протестную акцию против Трампа
Одна из богатейших жителей Соединенных Штатов, наследница Walmart, поддержала протесты против политики Трампа, узнал Forbes. Женщина оплатила рекламу протестов в изданиях The Times и The New York Times
Кристи Уолтон
Кристи Уолтон (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

76-летняя Кристи Уолтон — наследница американской компании Walmart и одна из самых богатых женщин США — присоединилась к организации No Kings, поддержав массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

По оценкам Forbes, состояние Уолтон оценивается в $19,3 млрд. Она владеет примерно 1,9% акций Walmart, которые унаследовала после смерти ее мужа Джона Уолтона — сына Сэма Уолтона, основателя сети магазинов.

Издание пишет, что Кристи Уолтон оплатила размещение полностраничной рекламы в The New York Times с призывами выйти на протестную акцию в субботу, 14 июня. До этого она также заплатила за рекламу в The Times. В верхней части рекламы есть слова No Kings.

Группа под названием No Kings организует общенациональные протесты 14 июня, которые направлены против военного парада Трампа. Мероприятие запланировано на 250-летие армии США и 79-й день рождения Трампа. Представитель No Kings Эндрю Кук сообщил Forbes, что по всей стране будет проведено более 1,8 тыс. мероприятий.

«В Америке у нас нет королей», — говорится на сайте No Kings.

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В рекламе также перечислены принципы, которые поддерживает Уолтон, в частности, забота о «ветеранах и детях», защита «от агрессии диктаторов», уважение соседей и торговых партнеров, поддержка и защита Конституции.

«Мы — народ Соединенных Штатов Америки. Честь, достоинство и целостность нашей страны не продаются», — говорится в рекламе.

Директор глобального пресс-центра Walmart Джо Пеннингтон подчеркнул, что «реклама Кристи Уолтон никоим образом не связана с Walmart и не одобрена им».

После введения администрацией Трампа импортных пошлин Walmart присоединилась к числу компаний, которые повысили цены или предупредили о грядущем повышении цен в связи с нововведениями. После этого республиканец раскритиковал Walmart и заявил, что корпорация «должна съесть тарифы» и «не брать с уважаемых покупателей ничего».

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Фото:TIME / X

Впервые о намерении администрации Трампа устроить парад The Hill сообщила в начале апреля. Во время своего первого срока республиканец также предлагал устроить масштабное шествие в Вашингтоне, но от идеи решили отказаться из-за больших затрат. В Пентагоне ожидают, что 14 июня в торжествах примут участие до 200 тыс. человек, а бюджет мероприятия составит около $25–45 млн.

Параллельно в США идут протесты против миграционной политики. Они вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. Американский журнал Time посвятил обложку нового июньского выпуска этим событиям.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «кризисное состояние», которое возникло в США, — это «не только про экономику, производство, про науку и технику». Речь идет про «глобальное отставание» от целого ряда стран по ряду показателей. По ее словам, это «внутренний, общественно-политический, глубинный кризис».

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