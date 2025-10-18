Медведев посетил полигон, откуда запускали «Орешник»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам мероприятия.

Он рассказал, что правительство продолжает повышать точность и дальность применения высокоточных средств поражения, и отметил, что вопросы улучшения систем ПВО и противодействия беспилотникам остаются актуальны.

«То, что является весьма актуальным сегодня для наших населенных пунктов, а не только для линий боевого соприкосновения, а именно защита от нападений противника на гражданские объекты, ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам», — сказал он.

Медведев добавил, что на полигоне также были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.

В апреле 2024 года с Капустина Яра провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. В Минобороны сообщили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме, и заявили о подтверждении «высокой надежности» российских ракет.

В ноябре того же года с этого полигона была запущена новейшая баллистическая ракета средней дальности (до 5,5 тыс. км) «Орешник». Она ударила по военно-промышленному предприятию в Днепре в ответ на использование Украиной для ударов по России дальнобойного оружия, поставленного Западом.