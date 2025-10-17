Медведев назвал число пришедших служить по контракту с начала года
С начала году в российскую армию прибыли более 360 тыс. контрактников и добровольцев, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тыс. человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тыс. добровольцев», — рассказал он.
По его словам, ситуация с отбором контрактников в России сейчас «выглядит удовлетворительно».
На начало июля Медведев приводил следующие данные: более 210 тыс. подписавших контракты и свыше 18 тыс. присоединившихся к добровольческим подразделениям.
В прошлом году, как сообщал Медведев, около 450 тыс. человек подписали контракт с Минобороны, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования. В среднем в день заключали контракт более 1 тыс. человек, уточнял зампред.
В мае президент Владимир Путин отмечал, что в России для участия в военной операции в армию каждый месяц приходят по 50-60 тыс. человек. В конце августа министр обороны Андрей Белоусов указывал, что в этом году план набора на службу по контракту был увеличен и его показатели «в целом выполняются».
