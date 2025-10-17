 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев назвал число пришедших служить по контракту с начала года

Медведев: с начала года контракты на службу в армии заключили 336 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Контракты с Минобороны заключили 336 тыс. человек, еще 28 тыс. присоединились к добровольческим формированиям, рассказал Медведев. За прошлый год было набрано 450 тыс. контрактников и 40 тыс. добровольцев, ранее сообщал он

Медведев назвал число пришедших служить по контракту с начала года
Video

С начала году в российскую армию прибыли более 360 тыс. контрактников и добровольцев, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тыс. человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тыс. добровольцев», — рассказал он.

По его словам, ситуация с отбором контрактников в России сейчас «выглядит удовлетворительно».

На начало июля Медведев приводил следующие данные: более 210 тыс. подписавших контракты и свыше 18 тыс. присоединившихся к добровольческим подразделениям.

Полиция задержала мошенников, обманувших контрактников на 80 млн руб.
Общество

В прошлом году, как сообщал Медведев, около 450 тыс. человек подписали контракт с Минобороны, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования. В среднем в день заключали контракт более 1 тыс. человек, уточнял зампред.

В мае президент Владимир Путин отмечал, что в России для участия в военной операции в армию каждый месяц приходят по 50-60 тыс. человек. В конце августа министр обороны Андрей Белоусов указывал, что в этом году план набора на службу по контракту был увеличен и его показатели «в целом выполняются».

Лилия Пашкова
Дмитрий Медведев контрактная служба добровольцы российская армия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
