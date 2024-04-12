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Россия запустила баллистическую ракету с Капустина Яра
Минобороны: проведен испытательный пуск межконтинентальной ракеты
С полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Министерство обороны.
«Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет», — пояснили в ведомстве.
В Минобороны заявили о выполнении в полном объеме задач пуска и подтверждении «высокой надежности» российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны. Какая именно ракета была запущена, в ведомстве не уточнили.
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