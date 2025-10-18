 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Семейная пара пенсионеров погибла при атаке ВСУ в Херсонской области

Семейная пара пенсионеров погибла при атаке дронов ВСУ в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Семейная пара пенсионеров погибла при ночной атаке дронов ВСУ на прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

«Погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина», — написал Сальдо.

Он уточнил, что пенсионеры жили в пункте временного размещения эвакуированных.

Кроме того, в результате других ударов несколько жилых домов были повреждены.

Военные сбили 41 дрон над 12 регионами России и Черным морем
Политика

17 октября Сальдо сообщил о гибели двух взрослых и 10-летнего мальчика в результате обстрела ВСУ жилого сектора в городе Алешки на западе области. Кроме того, в Каланчаке вследствие прилета БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС, без электричества остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тысячи человек.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Херсонская область дроны пенсионеры
Материалы по теме
Хабиров отверг причастность дронов к взрыву на заводе «Авангард»
Общество
Над Воронежем отразили атаку дронов
Политика
В аэропорту Сочи приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
«Газпром» подал иск к филиалу Linde Бизнес, 13:23
ФСБ рассекретила данные о насилии в немецких лагерях в Константиновке Общество, 13:21
Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза Общество, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи Общество, 13:13
НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина Спорт, 13:11
Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП Спорт, 13:02
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Уиткофф заявил, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров Политика, 12:41
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 12:35
ХАМАС не стал обещать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы Политика, 12:34
Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации Общество, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30