Семейная пара пенсионеров погибла при атаке ВСУ в Херсонской области

Семейная пара пенсионеров погибла при ночной атаке дронов ВСУ на прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

«Погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина», — написал Сальдо.

Он уточнил, что пенсионеры жили в пункте временного размещения эвакуированных.

Кроме того, в результате других ударов несколько жилых домов были повреждены.

17 октября Сальдо сообщил о гибели двух взрослых и 10-летнего мальчика в результате обстрела ВСУ жилого сектора в городе Алешки на западе области. Кроме того, в Каланчаке вследствие прилета БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС, без электричества остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тысячи человек.