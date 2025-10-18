Хабиров отверг причастность дронов к взрыву на заводе «Авангард»
Причины взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке пока не установлены, это была не атака беспилотников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — написал он в телеграм-канале.
Взрыв прогремел 17 октября в цехе нитроузла. Погибли три женщины, еще девять человек пострадали. Пятеро госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Здание было серьезно повреждено, поисковые работы на месте происшествия завершились утром 18 октября.
По словам премьера Башкирии Андрея Назарова, дальнейшей угрозы обрушения нет, завод продолжит работу в обычном режиме. «Предприятие продолжит выпускать крайне нужную и востребованную для нашей страны продукцию», — добавил Хабиров. Он отметил, что завод «достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу».
«Авангард» производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу. Также на заводе выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.
Власти пообещали, что семьям погибших выплатят компенсации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК).
