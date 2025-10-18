Над Воронежем отразили атаку дронов
Дежурные силы ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области сбили девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах отменена.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. С 21:00 до 23:00 мск 17 октября силы ПВО сбили 29 дронов, включая девять — над территорией Воронежской области.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?