Над Воронежем отразили атаку дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили девять дронов

Дежурные силы ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области сбили девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах отменена.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. С 21:00 до 23:00 мск 17 октября силы ПВО сбили 29 дронов, включая девять — над территорией Воронежской области.