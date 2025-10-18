В аэропорту Сочи приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов
Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения ввели в аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани в телеграм-канале.
На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.
Накануне вечером ограничения ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. С 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 29 беспилотников.
