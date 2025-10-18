Военные сбили 41 дрон над 12 регионами России и Черным морем

Силы ПВО перехватили 41 дрон самолетного типа над 12 регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Так, 12 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, по пять — над Калужской областью и Башкирией, три — над Подмосковьем, по два БПЛА сбито над Белгородской и Орловской областями, а по одному — Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской. Еще шесть дронов перехватили над Черным морем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших нет. Об отсутствии раненных проинформировал также глава Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что четыре БПЛА были уничтожены над Тарусским муниципальным округом и один БПЛА над территорией Медынского муниципального округа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал ночью о перехватах дронов в небе над Воронежем и четырьмя районами области.