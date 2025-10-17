 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска

Трамп же назвал предложение интересным и сказал, что подумает над ним. С идеей выступил ранее спецпредставитель президента России Дмитриев. После заявления Трампа, он сказал, что обсуждение идеи началось
Мыс Дежнева
Мыс Дежнева (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не понравилась идея тоннеля из России на Аляску. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме.

Американский лидер рассказал Зеленскому о предложении построить тоннель между Россией и Аляской. Он назвал его интересным и добавил, что хотел бы «над этим подумать».

«Я недавно услышал об [идее] тоннеля из России на Аляску. Раньше о таком не слышал. Мы как раз построили отличную дорогу на Аляске. Она откроет нам доступ ко множеству полезных ископаемых. И у нас есть доля в этом, приличная доля, потому что это стало возможным благодаря нам», — отметил Трамп.

После этого президент спросил Зеленского, что он думает по поводу такого предложения: «Что вы думаете, об этом господин президент? Как вам идея?».

«Мне эта идея не нравится», — ответил украинский лидер.

«Я так и думал», — ответил, улыбаясь, Трамп. «Кажется, она [идея] ему не понравилась. Кажется, она ему действительно не понравилась», — добавил президент США.

После заявления Трампа спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, предложивший идею построить тоннель, написал на своей странице в X, что переговоры по тоннелю Россия — Аляска начинаются.

«Начинаются обсуждения тоннеля!» — говорится в посте.

Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа
Политика
Анкоридж, Аляска

С предложением построить тоннель между Россией и Аляской Дмитриев выступил накануне. В X он написал, обращаясь к бизнесмену Илону Маску: «Представьте, что туннель «Путин — Трамп» соединяет Россию и США. <...> Давайте строить будущее вместе!»

Он уточнил, что туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет, а стоимость может составить менее $8 млрд.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия Аляска тоннель
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
