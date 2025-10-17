Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска

Трамп же назвал предложение интересным и сказал, что подумает над ним. С идеей выступил ранее спецпредставитель президента России Дмитриев. После заявления Трампа, он сказал, что обсуждение идеи началось

Мыс Дежнева (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не понравилась идея тоннеля из России на Аляску. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме.

Американский лидер рассказал Зеленскому о предложении построить тоннель между Россией и Аляской. Он назвал его интересным и добавил, что хотел бы «над этим подумать».

«Я недавно услышал об [идее] тоннеля из России на Аляску. Раньше о таком не слышал. Мы как раз построили отличную дорогу на Аляске. Она откроет нам доступ ко множеству полезных ископаемых. И у нас есть доля в этом, приличная доля, потому что это стало возможным благодаря нам», — отметил Трамп.

После этого президент спросил Зеленского, что он думает по поводу такого предложения: «Что вы думаете, об этом господин президент? Как вам идея?».

«Мне эта идея не нравится», — ответил украинский лидер.

«Я так и думал», — ответил, улыбаясь, Трамп. «Кажется, она [идея] ему не понравилась. Кажется, она ему действительно не понравилась», — добавил президент США.

После заявления Трампа спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, предложивший идею построить тоннель, написал на своей странице в X, что переговоры по тоннелю Россия — Аляска начинаются.

«Начинаются обсуждения тоннеля!» — говорится в посте.

С предложением построить тоннель между Россией и Аляской Дмитриев выступил накануне. В X он написал, обращаясь к бизнесмену Илону Маску: «Представьте, что туннель «Путин — Трамп» соединяет Россию и США. <...> Давайте строить будущее вместе!»

Он уточнил, что туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет, а стоимость может составить менее $8 млрд.