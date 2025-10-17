 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо заявил, что русские встают на колени лишь для завязывания шнурков

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Русских невозможно поставить на колени, они наклоняются, только чтобы завязать себе шнурки, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, критикуя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время выступления в парламенте. Ролик с речью Фицо опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Он (Джонсон. — РБК) толкал линию продолжения войны на Украине, чтобы поставить Россию на колени. Впрочем, вы хорошо знаете: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки», — подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер заявил, что Джонсон был замешан в деле о взятке от оружейного олигарха на Украине.

Guardian узнала, что Джонсон брал в поездку на Украину своего спонсора
Политика
Борис Джонсон во Львове, Украина, 9 сентября 2023&nbsp;г.

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что на отказ Киева от российских условий повлиял в том числе британский премьер. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать» — сказал он.

Прекращение переговоров комментировал и президент России Владимир Путин. Он назвал печальным «тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона».

Сам Джонсон в своих мемуарах назвал свою причастность к срыву переговоров чушью. Он утверждал, что ездил в Киев не для того, чтобы сорвать мирную сделку, а чтобы заверить Украину в полной поддержке со стороны Лондона.

Борис Джонсон с 2019 года занимал пост премьер-министра Британии. Летом 2022 года он объявил об отставке. Официальных должностей с тех пор не занимал.

Валерия Доброва
Роберт Фицо Борис Джонсон Словакия
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
