Guardian узнала, что Джонсон брал в поездку на Украину своего спонсора

Guardian: Борис Джонсон брал в поездку на Украину спонсора, давшего ему £1 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Спонсор Харборн дал Джонсону £1 млн после его отставки с поста премьера, а через год они вместе поехали на Украину. У Харборна есть доля в компании — поставщике дронов Киеву
Борис Джонсон во Львове, Украина, 9 сентября 2023&nbsp;г.
Борис Джонсон во Львове, Украина, 9 сентября 2023 г. (Фото: Alona Nikolaievych / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, посещая Украину в сентябре 2023-го, год спустя после отставки, взял с собой в поездку Кристофера Харборна — крупного спонсора, который пожертвовал политику £1 млн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на утечку документов, предоставленных некоммерческой американской компанией Distributed Denial of Secrets (DDoS). Архив писем, счетов и других бумаг из личного офиса Джонсона получил название «Досье Бориса» (The Boris Files).

Во время визита Харборн был зарегистрирован как советник офиса Джонсона. Точно неизвестно, участвовал ли он во встречах с высшим руководством Украины — в том числе с президентом Владимиром Зеленским. Но Харборн появлялся на снимках, сделанных во время поездки Джонсона во Львов, в том числе с мэром города Андреем Садовым.

Кроме того, упоминание о поездке есть в одном из писем Джонсона от октября 2023-го. Бывший премьер писал о Харборне: «Он поехал со мной в недавнюю поездку на Украину, и я знаю его как страстного противника режима Путина». Кому адресовано письмо и почему написано, неясно.

Борис Джонсон посоветовал The Guardian сменить название на Pravda
Политика
Борис&nbsp;Джонсон

Пожертвование на £1 млн Харборн сделал в адрес частной компании экс-премьера в ноябре 2022-го, Джонсон ушел в отставку в сентябре того же года. Guardian пишет, что в январе 2023-го между политиком и спонсором состоялся разговор по телефону, который был помечен в документах как «Отчет по Украине». На тот момент Джонсон был членом британского парламента (до июня 2023-го).

«Ваши жалкие неистории… в основном, похоже, получены от какой-то незаконной русской хакерской работы. Вам должно быть стыдно. Почему бы вам просто не поменять название на «Правда»? Ваши истории — мусор, и вы делаете работу Путина», — заявил Джонсон в комментарии газете.

«Пожертвование Харборна было сделано, чтобы позволить Джонсону оставаться активным в мейнстрим-политике Великобритании. Это было и есть пожертвование, и его отчетность как таковая является уместной», — заявили юристы Харборна изданию. Говоря о причинах поездки спонсора на Украину, они заявили, что данные, «похоже, не имеют под собой реальной основы».

Guardian отмечает, что среди активов Харборна есть доля 13% в британской оборонно-технологической компании QinetiQ — поставщике дронов Banshee для Украины.

