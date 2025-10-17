Немецкий мэр отказался отдавать кокаин задержавшим его полицейским

Томас Парделлер (Фото: thomas-pardeller.de)

Полиции пришлось применить силу по отношению к бургомистру общины Нойбиберг на юге Германии Томасу Парделлеру после того, как он отказался отдавать контейнер с белым порошком, обнаруженный у него при задержании возле мюнхенского клуба Palais, пишет Bild.

По информации издания, полицейские скрутили 37-летнего мужчину, надели на него наручники и в таком виде доставили в участок. На чиновника завели уголовное дело по подозрению в хранении наркотических веществ, затем отпустили.

Позднее в местном отделении «Христианско-социального союза» (ХСС), в котором Парделлер состоит, подтвердили, что у бургомистра был найден кокаин весом 0,2 г. Издание отмечает, что ХСС всегда выступал против легализации канабиса и поддерживал ужесточение законов против распространения других наркотиков в Германии.

После инцидента у ночного клуба Парделлеру придется отказаться от планов снова выдвигаться на пост бургомистра Нойбиберга, который он занимает с 2020 года, добавляет газета.