Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом

Рэпера Алексея Долматова (Гуф) оштрафовали на 5 тыс. руб. за отказ пройти медицинское освидетельствование перед концертом, сообщает «РИА Новости». Такое решение принял мировой судья судебного участка № 99 района Зюзино.

По данным агентства, Гуф отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет наркотическогоопьянения 23 августа. Артиста заподозрили в употреблении наркотиков или других психотропных вещества без врачебного назначения: «При наличии достаточных оснований полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача».

Рэпер отказался, в его отношении составили протокол по статье об употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения — ч. 1 ст. 6.9 КоАП.



При этом на следующий после концерта день, 24 августа, адвокат Гуфа Сергей Жорин отверг обвинения, что рэпер на выступлении находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Тогда же юрист отметил, что перед концертом к Долматову подошли силовики, чтобы пригласить артиста проехать на прохождение медицинского освидетельствования.

Гуф, в свою очередь, заявил, что поедет, но лишь после концерта. В результате полицейские составили протокол об отказе проходить медосвидетельствование