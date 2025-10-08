В Турции почти 20 популярных артистов задержали по делу о наркотиках

Хадисе (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

В Турции в рамках операции по борьбе с употреблением наркотиков были задержаны 19 популярных артистов, пишет Hurriyet. Их доставили в жандармерию для дачи показаний.

Среди задержанных — певица Хадисе, занявшая четвертое место на «Евровидении» в Москве в 2009 году, исполнительница Ирем Дериджи, актрисы Беррак Тюзюнатач, Демет Эвгар и Дерен Талу, участница «Мисс Турция» 2004 года Бирдже Акалай, блогер Дилан Полат, а также ее муж Энгин Полата. Ордеры на арест артистов не выдавались, поэтому их отпустят после взятия анализов крови.

В Турции действует полный запрет на наркотики, это регулируется статьей 191 Уголовного кодекса. Употребление и хранение запрещенных веществ наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. За распространение наркотиков грозит до 20 лет.