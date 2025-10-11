Теннисиста из Венесуэлы дисквалифицировали на четыре года за наркотики
Венесуэльский теннисист Гонсалу Оливейра дисквалифицирован на четыре года на нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
Допинг-проба Оливейры, взятая в ноябре 2024 года во время турнира ATP серии «Челленджер» в Мексике, дала положительный результат на метамфетамин.
«Оливейра пытался доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через поцелуй либо из-за загрязнения окружающей среды. Однако независимый трибунал постановил, что игрок не представил четких, неопровержимых, убедительных и конкретных доказательств ни того, ни другого и, следовательно, не доказал, что нарушение было непреднамеренным», — говорится в сообщении ITIA.
Дисквалификация 30-летнего Оливейры завершится 16 января 2029 года.
Лучшим результатом Оливейры в рейтинге ATP было 77-е место в парах в августе 2020 года.
