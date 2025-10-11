Теннисиста из Венесуэлы дисквалифицировали на четыре года за наркотики

Гонсалу Оливейра, бывшая 77-я ракетка мира в парном разряде, пытался доказать, что метамфетамин попал в его организм через поцелуй, но сделать ему это не удалось. Дисквалификация теннисиста завершится в январе 2029 года

Венесуэльский теннисист Гонсалу Оливейра дисквалифицирован на четыре года на нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Допинг-проба Оливейры, взятая в ноябре 2024 года во время турнира ATP серии «Челленджер» в Мексике, дала положительный результат на метамфетамин.

«Оливейра пытался доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через поцелуй либо из-за загрязнения окружающей среды. Однако независимый трибунал постановил, что игрок не представил четких, неопровержимых, убедительных и конкретных доказательств ни того, ни другого и, следовательно, не доказал, что нарушение было непреднамеренным», — говорится в сообщении ITIA.

Дисквалификация 30-летнего Оливейры завершится 16 января 2029 года.

Лучшим результатом Оливейры в рейтинге ATP было 77-е место в парах в августе 2020 года.