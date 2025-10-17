 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Песков: Владимир Путин провел телефонный разговор с Виктором Орбаном
Сюжет
Переговоры России и США
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялся телефонный разговор, подробности будут сообщены позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы дадим сообщения, как обычно это делаем», — ответил Песков на вопрос корреспондента о подробностях разговора президента с венгерским премьером.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что инициатором разговора была венгерская сторона. «Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», — говорится в сообщении.

Путин рассказал Орбану о содержании телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом и пояснил, что планирует на встрече с ним обсудить «алгоритм дальнейших действий» для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.

Песков объяснил выбор Венгрии для планирующегося саммита Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее Орбан анонсировал телефонный разговор с российским президентом. «Я разговаривал с американским президентом по телефону вчера вечером, но новость просочилась чуть раньше», — добавил он, комментируя планирующуюся встречу Путина и Трампа в Будапеште.

Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, по итогам достигли договоренность о встрече в Будапеште. Как заявил Трамп, цель саммита состоит в том, чтобы «посмотреть, получится ли положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».

Позднее Трамп заявил, что его переговоры с Путиным начнутся «довольно скоро», в течение двух недель. Орбан заявил 17 октября, что «подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом».

Песков, в свою очередь, сообщил, что выбор Венгрии в качестве места переговоров исходит из ее суверенной позиции. «Такие решения принимаются обоюдно. В данном случае Венгрия как страна и НАТО и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение», — пояснил пресс-секретарь.

Егор Алимов, Полина Химшиашвили
Владимир Путин Виктор Орбан Дмитрий Песков телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
