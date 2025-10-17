Почти половина американцев одобрили работу Трампа по конфликту в Газе

Около 50% американцев одобрили действия Трампа по урегулированию в секторе Газа

Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Почти 50% американцев одобрили действия президента США Дональда Трампа по урегулированию войны между Израилем и ХАМАС, следует из результатов опроса Emerson College Polling.

Согласно результатам, 47% опрошенных поддержали работу президента по разрешению конфликта в Газе. Отрицательно усилия Трампа оценили 34% респондентов. Еще 19% опрошенных нейтрально отнеслись к его действиям.

Выше всего усилия Трампа по урегулированию конфликта оценили республиканцы — 80% респондентов положительно, отрицательно — 7%.

При этом демократы в большей степени не одобряют работу американского лидера. Позитивно ее оценили лишь 19% опрошенных, негативно — 57%.

Из независимых избирателей усилия Трампа одобрили 43%. Еще 38% не поддержали работу президента.

Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана 8 октября. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Согласно договоренностям, Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

13 октября Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тот же день ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников, а Израиль освободил 1968 палестинских заключенных.