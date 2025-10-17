 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Почти половина американцев одобрили работу Трампа по конфликту в Газе

Около 50% американцев одобрили действия Трампа по урегулированию в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Почти 50% американцев одобрили действия президента США Дональда Трампа по урегулированию войны между Израилем и ХАМАС, следует из результатов опроса Emerson College Polling.

Согласно результатам, 47% опрошенных поддержали работу президента по разрешению конфликта в Газе. Отрицательно усилия Трампа оценили 34% респондентов. Еще 19% опрошенных нейтрально отнеслись к его действиям.

Трамп объявил в кнессете об окончании войны в секторе Газа
Политика

Выше всего усилия Трампа по урегулированию конфликта оценили республиканцы — 80% респондентов положительно, отрицательно — 7%.

При этом демократы в большей степени не одобряют работу американского лидера. Позитивно ее оценили лишь 19% опрошенных, негативно — 57%.

Из независимых избирателей усилия Трампа одобрили 43%. Еще 38% не поддержали работу президента.

Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана 8 октября. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Согласно договоренностям, Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

13 октября Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тот же день ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников, а Израиль освободил 1968 палестинских заключенных.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп сектор Газа США ближневосточная война ХАМАС Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае продолжения казней в Газе
Политика
ABC узнал, что центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни
Политика
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Три награды Минсельхоза и альянс с «Честным ЗНАКом»: ГК ВИК подвела итоги РБК Компании, 17:30
Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings Политика, 17:26
Chainalysis: Россия обогнала страны Европы по использованию криптовалют Крипто, 17:24
FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России Политика, 17:24
Стасишин рассказал, когда запуски новостроек перестанут снижаться Недвижимость, 17:23
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
FIFA грозит уголовное разбирательство из-за NFT. Их приравняли к ставкам Крипто, 17:16
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн Спорт, 17:16
Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского Общество, 17:11
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС Политика, 17:05
Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо Спорт, 16:59