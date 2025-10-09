 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана

Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана, объявил президент США Дональд Трамп.

«Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал он Truth Social.

В результате договоренностей все заложники «очень скоро» будут освобожден, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии, уточнил Трамп.

Материал дополняется

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Прямой эфир
