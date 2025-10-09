Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана
Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана, объявил президент США Дональд Трамп.
«Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал он Truth Social.
В результате договоренностей все заложники «очень скоро» будут освобожден, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии, уточнил Трамп.
Материал дополняется
