Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана

Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана, объявил президент США Дональд Трамп.

«Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал он Truth Social.

В результате договоренностей все заложники «очень скоро» будут освобожден, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии, уточнил Трамп.

Материал дополняется