Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж

Жители Палестины и Израиля встретили новость о достижении сделки о мире. Фото
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

9 октября Дональд Трамп рассказал, что ХАМАС и Израиль достигли договоренности о первом этапе мирного плана. Освобождение всех израильских заложников может произойти в ближайший понедельник. Как по обе стороны фронта встретили новости о грядущем мире — в фотогалерее РБК
9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки. &laquo;Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана&raquo;,&nbsp;&mdash; написал он в Truth Social.
Празднования на «Площади заложников» в Тель-Авиве, Израиль, 9 октября 2025 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки. «Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал он в Truth Social.

Все израильские заложники могут быть освобождены из плена уже 13 октября, заявил Трамп.
Празднование новостей о мире на «Площади заложников» в Тель-Авиве (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Все израильские заложники могут быть освобождены из плена уже 13 октября, заявил Трамп.

Возвращению заложников будет предшествовать прекращение огня и отвод израильских войск на согласованную линию.
Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, на «Площади заложников» в Тель-Авиве (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Возвращению заложников будет предшествовать прекращение огня и отвод израильских войск на согласованную линию.

На момент достижения договоренностей в плену ХАМАС находятся 48 человек, предположительно лишь 20 из них живы.
Празднование новостей о мире на «Площади заложников» в Тель-Авиве (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

На момент достижения договоренностей в плену ХАМАС находятся 48 человек, предположительно лишь 20 из них живы.

В обмен на израильских заложников Израиль отпустит более 2 тыс. палестинских заключенных, 250 из них&nbsp;&mdash; пожизненно осужденные.
Палестинцы следят за новостями по телевидению, сидя в палатке в Дейр-эль-Балахе, в центральной части сектора Газа (Фото: Abdel Kareem Hana / AP / ТАСС)

В обмен на израильских заложников Израиль отпустит более 2 тыс. палестинских заключенных, 250 из них — пожизненно осужденные.

Предполагается, что соглашение о прекращении огня стороны подпишут в 12:00 мск, сообщает Reuters. После этого израильские война должны быть выведены к согласованной линии в течение 24 часов.
Родственники заложников празднуют новости о достижении договоренностей о мире (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Предполагается, что соглашение о прекращении огня стороны подпишут в 12:00 мск, сообщает Reuters. После этого израильские война должны быть выведены к согласованной линии в течение 24 часов.

Непрямые переговоры между воюющими сторонами проходили в Египте с 6 октября, в них&nbsp;принимали участие представители Катара, США и Турции.
Люди на «Площади заложников» в Тель-Авиве (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Непрямые переговоры между воюющими сторонами проходили в Египте с 6 октября, в них принимали участие представители Катара, США и Турции.

План США по урегулирования конфликта предполагает восстановление инфраструктуры сектора Газа, направление гуманитарной помощи, а также переход сектора&nbsp;под надзор и контроль международного &laquo;Совета мира&raquo; под руководством Трампа. Жителей анклава не заставят покидать территорию, отмечается в документе&nbsp;&mdash; ранее президент США&nbsp;предлагал переселить всех палестинцев из сектора Газа.
Люди на «Площади заложников» в Тель-Авиве (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

План США по урегулирования конфликта предполагает восстановление инфраструктуры сектора Газа, направление гуманитарной помощи, а также переход сектора под надзор и контроль международного «Совета мира» под руководством Трампа.

Жителей анклава не заставят покидать территорию, отмечается в документе — ранее президент США предлагал переселить всех палестинцев из сектора Газа.

Палестинский фельдшер следит за новостями по телефону в Дейр-эль-Балахе, в центральной части сектора Газа
Палестинский фельдшер следит за новостями по телефону в Дейр-эль-Балахе, в центральной части сектора Газа (Фото: Abdel Kareem Hana / AP / ТАСС)
Человек в маске с изображением президента США Дональда Трампа размахивает израильским флагом на «Площади заложников» в Тель-Авиве
Человек в маске с изображением президента США Дональда Трампа размахивает израильским флагом на «Площади заложников» в Тель-Авиве (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)
Жители Тель-Авива празднуют соглашение Израиля и ХАМАС
Жители Тель-Авива празднуют соглашение Израиля и ХАМАС (Фото: Emilio Morenatti / AP / ТАСС)
На момент достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС активная фаза конфликта продолжалась более двух лет&nbsp;&mdash; с нападения боевиков из сектора Газа&nbsp;7 октября 2023 года.
Натали Зангаукер и Эйнав Зангаукер, сестра и мать израильского заложника Матана Зангаукера (Фото: Moti Milrod / Reuters)

На момент достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС активная фаза конфликта продолжалась более двух лет — с нападения боевиков из сектора Газа 7 октября 2023 года.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Яна Мордвинцева, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа ХАМАС Израиль Палестина сектор Газа заложники
