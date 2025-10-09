Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж

План США по урегулирования конфликта предполагает восстановление инфраструктуры сектора Газа, направление гуманитарной помощи, а также переход сектора под надзор и контроль международного «Совета мира» под руководством Трампа.

Жителей анклава не заставят покидать территорию, отмечается в документе — ранее президент США предлагал переселить всех палестинцев из сектора Газа.