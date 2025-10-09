Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж
9 октября Дональд Трамп рассказал, что ХАМАС и Израиль достигли договоренности о первом этапе мирного плана. Освобождение всех израильских заложников может произойти в ближайший понедельник. Как по обе стороны фронта встретили новости о грядущем мире — в фотогалерее РБК
9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки. «Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал он в Truth Social.
Все израильские заложники могут быть освобождены из плена уже 13 октября, заявил Трамп.
Возвращению заложников будет предшествовать прекращение огня и отвод израильских войск на согласованную линию.
На момент достижения договоренностей в плену ХАМАС находятся 48 человек, предположительно лишь 20 из них живы.
В обмен на израильских заложников Израиль отпустит более 2 тыс. палестинских заключенных, 250 из них — пожизненно осужденные.
Предполагается, что соглашение о прекращении огня стороны подпишут в 12:00 мск, сообщает Reuters. После этого израильские война должны быть выведены к согласованной линии в течение 24 часов.
Непрямые переговоры между воюющими сторонами проходили в Египте с 6 октября, в них принимали участие представители Катара, США и Турции.
План США по урегулирования конфликта предполагает восстановление инфраструктуры сектора Газа, направление гуманитарной помощи, а также переход сектора под надзор и контроль международного «Совета мира» под руководством Трампа.
Жителей анклава не заставят покидать территорию, отмечается в документе — ранее президент США предлагал переселить всех палестинцев из сектора Газа.
На момент достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС активная фаза конфликта продолжалась более двух лет — с нападения боевиков из сектора Газа 7 октября 2023 года.
