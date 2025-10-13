 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп объявил в кнессете об окончании войны в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Трамп объявил в кнессете об окончании войны в секторе Газа
Video

Война в секторе Газа официально окончена, заявил президент США Дональд Трамп, находясь в здании израильского парламента.

«Да», — ответил он на вопрос журналиста, закончилась ли война между Израилем и ХАМАС. Его слова передает израильская газета The Jerusalim Post.

Он также расписался в гостевой книге кнессета. «Это большая честь для меня — великий и прекрасный день. Новое начало», — написал он.

13 октября Трамп должен выступить на пленарном заседании израильского парламента по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня.

Об окончании войны он также заявил ранее, находясь на борту своего самолета.

В ночь на 10 октября соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС вступило в силу, в его основу лег план президента США Дональда Трампа. ЦАХАЛ начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам, а 13 октября ХАМАС передал Израилю всех остававшихся в плену живых заложников.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп сектор Газа перемирие война палестино-израильский конфликт кнессет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп прибыл в Израиль. Видео
Политика
Трамп рассказал, как развеял «темную тучу» над сделкой по Газе
Политика
Трамп заявил, что «с гордостью» посетил бы Газу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан Политика, 13:40
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 13:39
Два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели КХЛ Спорт, 13:38
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 13:34
Ученые заявили о «точке невозврата» из-за гибели коралловых рифов Общество, 13:31
«Радио Судного дня» передало новое сообщение Общество, 13:27
Тренды, интерфейсы и запрос на удобство: как меняется сфера HR в эпоху ИИ Тренды, 13:22
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 13:19
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 13:18
Haval H3 в России получит голосовое управление и новую комплектацию Авто, 13:17
Дайан Китон: девушка мечты нью-йоркских интеллектуалов Life, 13:16
На ВДНХ стартовала реставрация павильона «Охрана природы» Недвижимость, 13:15
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
МДА заявила о росте отказов в выдаче систем непрерывного контроля глюкозы Общество, 13:14