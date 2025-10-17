 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Турции российскую туристку нашли мертвой в номере отеля

Фото: Defne Karadeniz / Getty Images
Фото: Defne Karadeniz / Getty Images

В турецком курортном городе Аланья 69-летнюю российскую туристку нашли мертвой в гостиничном номере, сообщает Alanya Postası. Об этом также пишет Büyük Alanya TV.

По данным Alanya Postası, женщину звали Ольга Шаповальная, она отдыхала в отеле в районе Каргыджак. Увидев, что россиянка не выходит из номера, сотрудники отеля обратились в службу спасения. На место выехали бригады медиков и жандармерии, которые и обнаружили тело Шаповальной. Прокуратура и жандармерия осмотрели труп и доставили его в муниципальный морг.

Силовики начали расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства смерти. РБК направил запрос в Генконсульство России в Анталье.

Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии
Общество
Фото:МЧС Абхазии

В начале августа в Аланье во время отдыха умерла 70-летняя россиянка Галина Татонкина. Женщина отдыхала в отеле в районе Махмутлар. Когда Татонкина загорала на пляже, у нее случился сердечный приступ. Несмотря на то что россиянку доставили в больницу, спасти ее не удалось.

В сентябре российская туристка погибла в результате наезда катера в Кемере в турецкой провинции Анталья. Водителя катера задержали, а правоохранительные органы вскоре после трагедии приступили к расследованию.

