Общество⁠,
0

Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии

Один житель Ставрополья погиб, несколько пострадали при ДТП с экскурсионным автобусом в Абхазии, сообщает глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.

Экскурсионный автобус с туристами, в котором были туристы из Ставрополья, следовал по маршруту в горах, но съехал с дороги.

«Среди пассажиров есть погибший. <...> Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы», — написал Владимиров.

В ДТП с выездом легковушки на встречку в Ижевске погибли четыре человека
Общество
Фото:Госавтоинспекция Удмуртии

По данным МЧС Абхазии, автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть у села Акармара. Спасатели извлекли на поверхность из почти 50-метровой расщелины трех пострадавших, включая тело одной погибшей туристки.

Пресс-служба Минздрава Абхазии сообщила в телеграм-канале, что ДТП произошло в Ткуарчалском районе, шестерым пострадавшим оказали помощь в больнице. Двое получили легкие травмы, остальные — средней и тяжелой степени. «Одному пациенту в настоящее время проводят оперативное лечение, остальным дополнительные медицинские обследования», — говорится в сообщении.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

