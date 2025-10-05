Тысяча туристов застряла на Эвересте из-за снежной бури
На восточном склоне Эвереста в Тибете почти 1 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированы из-за сильной снежной бури. Спасательные работы ведутся на высоте более 4,9 км, где снег полностью перекрыл дороги к кемпингам, пишет Reuters.
По данным китайских СМИ, снегопад начался в пятницу вечером и продолжался всю субботу. Власти направили сотни спасателей и местных жителей для расчистки завалов. Часть туристов уже удалось эвакуировать с горы.
В связи с непогодой приостановлены продажи билетов и доступ в природный парк «Эверест». В это же время в соседнем Непале проливные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибли не менее 47 человек, разрушены дороги и мосты.
