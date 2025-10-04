 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Погиб один из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

Вид на Вилючинский вулкан
Вид на Вилючинский вулкан (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Один из трех туристов, сорвавшихся при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, погиб, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб». Говоря о других двух туристах, в министерстве сообщили, что одна девушка находится в тяжелом состоянии, о ней заботятся четверо спасателей. В другом сообщении МЧС проинформировало, что вторую девушку нашли выше по склону, она не пострадала, сейчас ее спускают. «Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона», — говорится в сообщении.

К месту происшествия вышла также группа Камчатского спасательного центра МЧС России, на подмогу идут поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД», а также волонтеры.
Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.

Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке
Общество
Фото:ТАСС

Ранее в региональном МЧС сообщили, что на Камчатке три человека сорвались во время восхождения на Вилючинский вулкан — один из туристов позвонил спасателям, попросив о помощи. Группа не была зарегистрирована в МЧС России, подчеркивалось в сообщении министерства.

На помощь пострадавшим прилетел вертолет со спасателями и врачами, кроме того, к месту происшествия тогда прибыла наземная группировка спасателей «на технике высокой проходимости».

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Софья Полковникова
Камчатка туристы вулкан
