Погиб один из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

Вид на Вилючинский вулкан (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Один из трех туристов, сорвавшихся при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, погиб, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб». Говоря о других двух туристах, в министерстве сообщили, что одна девушка находится в тяжелом состоянии, о ней заботятся четверо спасателей. В другом сообщении МЧС проинформировало, что вторую девушку нашли выше по склону, она не пострадала, сейчас ее спускают. «Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона», — говорится в сообщении.

К месту происшествия вышла также группа Камчатского спасательного центра МЧС России, на подмогу идут поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД», а также волонтеры.

Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что на Камчатке три человека сорвались во время восхождения на Вилючинский вулкан — один из туристов позвонил спасателям, попросив о помощи. Группа не была зарегистрирована в МЧС России, подчеркивалось в сообщении министерства.

На помощь пострадавшим прилетел вертолет со спасателями и врачами, кроме того, к месту происшествия тогда прибыла наземная группировка спасателей «на технике высокой проходимости».